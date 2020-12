Coronavirus, 280 positivi a Torremaggiore. L'appello del sindaco: "Per Natale regaliamoci la salute. Rispettiamo le regole"

Sono 280 le persone attualmente positive accertate nel comune di Torremaggiore. Ad annunciarlo è il sindaco Emilio Di Pumpo, che formula anche un appello alla comunità, affinché si limitino gli assembramenti e le occasioni di favorire la trasmissione del virus: "Il Natale è alle porte e le tanto attese festività si avvicinano. Il Covid-19, però, ne cambierà i connotati. Non saranno le solite feste e, che possiamo essere più o meno d'accordo, l'unico modo che abbiamo per rendere significativo questo Natale, sarà quello di rispettare le regole, per molti giuste e per altri no".

"Non parliamo, per favore, dei controlli e/o delle multe, ma rendiamoci tutti più responsabili e obiettivi, perché la maggior parte delle trasmissioni avvengono tra le mura domestiche. Quindi, per questo Natale, facciamoci il regalo più grande che in questo momento è quello della salute. Rispettiamo le regole e restiamo distanti. Non formiamo assembramenti nelle nostre case":