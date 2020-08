"A Stornarella non ci sono contagiati". Il sindaco: "Negativi i tamponi dei cinque concittadini rientrati dall'estero"

Stornarella è Covid-free. Lo precisa il sindaco Massimo Colia: "Non ce ne sono, si è fatta un po' di confusione con le situazioni dei paesi limitrofi" spiega.

Sul rientro di cinque residenti dall'estero e fino ad oggi in isolamento, il primo cittadino fa sapere che i tamponi sono risultati negativi, quindi interromperanno il periodo di quarantena: "State tranquilli".

Colia chiede uno sforzo maggiore da parte di tutta la popolazione: "Come ben sappiamo purtroppo la situazione sta riprendendo piede in maniera abbastanza consistente, questa è la conferma che la questione non è da sottovalutare"

E infine l'appello alla città: "Rientrino nelle nostre abitudini di vita distanziamento sociale e utilizzo di mascherine"