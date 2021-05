Coronavirus, netto calo dei positivi al Riuniti: in rianimazione i ricoverati scendono da 32 a 13

Sono in totale 144 i ricoverati, ben 47 in meno rispetto a una settimana fa. La diminuzione delle presenze è evidente in tutti i reparti. In malattie infettive attualmente ci sono 78 ricoverati (-5), mentre sono 28 i ricoverati in pneumologia (-11)

Imponente calo di positivi al Policlinico Riuniti di Foggia dove, in base all'ultimo bollettino diramato quest'oggi, i pazienti ricoverati sono scesi da 191 a 144.

La diminuzione delle presenze, rispetto a una settimana fa, è evidente in tutti i reparti. In malattie infettive attualmente ci sono 78 ricoverati (-5), mentre sono 28 i ricoverati in pneumologia (-11). Ma è in rianimazione che si osserva il calo più netto. In una settimana si è passati da 32 positivi ai 13 attuali.

Stesso discorso anche per gli altri indirizzi di malattie infettive: 7 ricoverati nell'indirizzo chirurgico (-1), 6 in quello nefro-urologico (-6), 11 in quello gastroenterologico (-3) e 1 in quello psichiatrico (-1). Infine, non risultano pazienti in malattie infettive a indirizzo ostetrico-ginecologico, dove la scorsa settimana risultava una presenza.

Zero presenze anche in medicina d'urgenza-obi Covid. L'età media dei ricoverati, in prevalenza maschile (58%) resta di 66 anni.