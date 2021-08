Coronavirus, il bollettino epidemiologico di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Sono 198 i nuovi casi positivi su 10.156 test per l'infezione da Covid-19 registrati oggi, domenica 29 agosto 2021, in Puglia: 37 in provincia di Bari, 16 in provincia di Brindisi, 50 nella provincia BAT, 22 in provincia di Foggia, 64 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione.

E’ stato registrato un decesso.

Sono 4.683 le persone attualmente positive, 241 le persone ricoverate in area non critica e 25 le persone in terapia intensiva.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 3.259.637 test. I casi totali sono stati 263.229. Sono 251.843 i pazienti guariti e 6.703 le persone decedute.

Il bollettino epidemiologico della Regione Puglia del 29 agosto 2021.