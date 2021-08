Coronavirus, il bollettino epidemiologico di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Covid, il bollettino epidemiologico del 25 agosto 2021 in Puglia. I morti e i contagi nelle province di Bari, Bat, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto

Sale di nuovo il tasso di positività giornaliero in Puglia ma ugualmente in calo rispetto al dato dello stesso giorno della scorsa settimana: 2,19% contro il 2,46% di mercoledì scorso. Oggi 25 agosto sono stati riscontrati 327 nuovi casi su 14.924 test per l'infezione al Covid-19 Coronavirus

Di questi si segnalano 101 nuovi casi nel Barese, 113 nella Bat, 15 nel Brindisino, 19 nel Foggiano, 50 nel Tarantino, 2 per residenti fuori regione e 5 per provincia in corso di definizione. Due i decessi nelle ultime 24 ore che portano il totale da inizio pandemia a 6.697.

Le persone attualmente positive sono 4.550 (ieri erano 4.572) mentre salgono a 242 i ricoverati totali (+10) di cui 217 nei reparti ordinari (+10) e 25 in terapia intensiva (invariato). In tutto sono 262.141 i casi totali su 3.207.447 di test eseguiti con 250.894 persone guarite.