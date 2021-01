Coronavirus: 1581 nuovi positivi e 23 morti in Puglia. Nel Foggiano covid-free solo 4 comuni su 61

Il virus in Puglia continua a circolare. Anche nel giorno dell'Epifania, nelle sei province si registrano 1581 nuovi positivi su 10037 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus.

Il numero più alto di contagi, ancora una volta, si registra in provincia di Bari. Oggi 6 gennaio 2021 sono 598 i nuovi casi. 293 nel Tarantino, 190 riguardano la sesta provincia Bat (Barletta-Andria-Trani), 188 la provincia di Foggia, 158 nel Leccese, 149 in provincia di Brindisi, due di residenti fuori regione mentre sono tre i casi di provincia non nota.

Altre 23 le vittime (2573 dall'inizio dell'emergenza ad oggi), di cui 11 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Un decesso di un residente in provincia Bat precedentemente registrato è stato riattribuito.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.085.419 test, mentre i pazienti guariti salgono a 40.345. Dei 96956 casi, gli attualmente positivi sono 54.028, in calo gli ospedalizzati, 1536. Sono solo quattro i comuni della Capitanata completamente Covid-free.