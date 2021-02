Coronavirus, 2 morti e 169 nuovi positivi in Capitanata: in Puglia oltre 1.100 casi su 9mila tamponi

Coronavirus in Puglia: 1.123 nuovi positivi sono stati registrati oggi su 9.000 tamponi processati: 506 nella provincia di Bari, 46 nella Bat, 67 nella provincia di Brindisi, 169 nella provincia di Foggia, 73 nella provincia di Lecce, 253 nella provincia di Taranto, 3 attribuiti a residenti fuori regione e 6 di residenza non nota. Il tasso di positività oggi è del 12,5%.

Sono stati registrati 20 decessi: 7 in provincia di Bari,1 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Poco meno di 700 i nuovi guariti: sale a 109.633 il numero di persone guarite dall'infezione. Risale per il secondo giorno di fila il numero dei casi attualmente positivi, giunto a 32.457, mentre scende a 1.400 il numero dei pazienti ricoverati.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.549.574 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 145.997, così suddivisi: 55.782 nella Provincia di Bari, 15.514 nella Provincia di Bat, 10.803 nella Provincia di Brindisi, 29.315 nella Provincia di Foggia, 12.371 nella Provincia di Lecce, 21.460 nella Provincia di Taranto, 583 attribuiti a residenti fuori regione, 169 di residenza non nota.