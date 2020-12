Coronavirus: 1458 contagi e 19 morti in Puglia. Dall'inizio dell'emergenza quasi 1 milioni di tamponi e 85mila positivi

Boom di tamponi oggi 24 dicembre in Puglia: ben 12.308 i test per l'infezione da Covid-19. Di questi 1458 sono risultati positivi: 189 in provincia di Foggia e ben 566 nel Barese.

Dati in salita nella Bat, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 296 casi e per la provincia di Taranto, 246 positivi. I restanti 73 nel Brindisino e 71 in provincia di Lecce. Dieci casi accertati di residenti fuori regione e altri sette di provincia di residenza non nota.

Diciannove i decessi registrati oggi, di cui otto in provincia di Bari, nove in Capitanata e due in Salento.

Quasi un milione i tamponi effettuati dall'inizio dell'emergenza ad oggi e 84.663 casi (gli attualmente positivi sono 53131).

Dall'inizio dell'emergenza i guariti sono 28.248, oggi i ricoverati sono 1592 mentre 2284 sono le persone decedute.