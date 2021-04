Coronavirus, 1692 contagi e 64 morti in Puglia. Nel Foggiano altri 266 nuovi positivi

Su 13345 tamponi processati sono stati rilevati in Puglia 1692 nuovi casi di positività all'infezione da Covid-19 (tasso di positività del 12,7%): 658 in provincia di Bari, 155 in provincia di Brindisi, 154 nella provincia BAT, 266 in provincia di Foggia, 176 in provincia di Lecce, 277 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota.

Sono 64 i morti, record assoluto del 2021, l'83% dei quali registrati nelle province di Bari (25), Lecce (15) e Taranto (13). Sono 5 i decessi in provincia di Brindisi, 4 nella Bat e 2 nella provincia di Foggia.

Oltre 1800 i pazienti guariti, che fanno scendere a 49197 i casi attualmente positivi, mentre scendono di 48 unità i pazienti ricoverati (da 2079 a 2031).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.142.721 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 226.723 così suddivisi: 87.765 nella Provincia di Bari, 22.167 nella Provincia di Bat, 16.756 nella Provincia di Brindisi, 41.079 nella Provincia di Foggia, 22.214 nella Provincia di Lecce, 35.659 nella Provincia di Taranto, 738 attribuiti a residenti fuori regione, 345 di residenza non nota.