Coronavirus, 12 morti e 119 casi nel Foggiano: in Puglia nuova risalita dei contagi e dei pazienti ricoverati

Su 11.485 tamponi processati, sono 1.159 i nuovi casi di positività all'infezione da Covid-19 registrati oggi in Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro: 470 in provincia di Bari, 72 in provincia di Brindisi, 108 nella provincia BAT, 119 in provincia di Foggia, 104 in provincia di Lecce, 286 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Resta alto il numero giornaliero dei decessi: ben 25 quelli accertati oggi, la metà dei quali (12) nella sola Capitanata. Nel province di Bari (5), Bat (1), Brindisi (1), Lecce (2), Taranto (4), le altre vittime registrate oggi.

Malgrado l'alto numero di nuovi contagi, scende di 90 unità il dato dei casi attivi (55.101), grazie alle 1.224 guarigioni registrate oggi, che fanno salire a 53.822 il numero dei pazienti che hanno superato l'infezione.

Per converso, si registra una nuova lieve risalita degli ospedalizzati, giunti a 1.498, due in più rispetto a ieri.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.208.705 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 111.840, così suddivisi: 42.893 nella Provincia di Bari, 12.668 nella Provincia di Bat, 8.116 nella Provincia di Brindisi, 23.850 nella Provincia di Foggia, 9.053 nella Provincia di Lecce, 14.593 nella Provincia di Taranto, 563 attribuiti a residenti fuori regione, 104 provincia di residenza non nota.