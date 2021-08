Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Covid, il bollettino epidemiologico di oggi 20 agosto 2021 in Puglia. Morti e contagi nelle province di Foggia, Bari, Bat, Brindisi, Lecce e Taranto

Altri 39 casi sono stati individuati oggi nella provincia di Foggia, secondo l'ultimo bollettino diramato dalla Regione Puglia. Nel complesso, sono 347 i nuovi positivi registrati, dei quali 54 nel Barese, 90 nella Bat, 42 nella provincia di Brindisi, 87 in quella di Lecce e 26 nel Tarantino. Si contano, inoltre, 12 casi di residenti fuori regione. Infine, 3 casi precedentemente identificati come di residenza non nota, sono stati riclassificati e attribuiti. Sale a 6690 il dato complessivo dei decessi (2 quelli di oggi).

Aumenta di 10 unità il dato dei ricoverati: 156 sono le presenze in area medica (+11 rispetto a ieri), 22 i ricoverati in terapia intensiva (-1). In aumento ancora i casi attualmente positivi (4479).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 3140186 tamponi per un totale di 260872 casi individuati: 96768 nella provincia di Bari, 26826 nella provincia di Bat, 20644 nella provincia di Brindisi, 46077 nella provincia di Foggia, 28986 nella provincia di Lecce, 40191 nella provincia di Taranto, 941 fuori regione, 439 di provincia di residenza non nota.