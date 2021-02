Coronavirus, 3 morti e 156 nuovi casi nel Foggiano. In Puglia scendono i casi attivi, ma aumentano i ricoverati

Sono 879 i nuovi casi positivi al Covid-19 riscontrati oggi in Puglia, su un totale di 8.701 tamponi processati: 374 in provincia di Bari, 52 in provincia di Brindisi, 86 nella provincia BAT, 156 in provincia di Foggia, 66 in provincia di Lecce, 143 in provincia di Taranto, 4 casi di residenza non nota. 2 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 26 decessi, dei quali 11 nel Barese, 6 nella Bat, 3 decessi nelle province di Foggia, Lecce e Taranto.

Anche oggi si registra un calo dei casi attualmente positivi, giunti a 51.702, oltre 300 in meno rispetto a ieri. Sono invece 69.209 i pazienti guariti, ben 1.235 quelli registrati oggi.

Per converso, si registra un nuovo aumento dei ricoverati: ben 20 in più rispetto a ieri (1.602 contro i 1.582 di ieri).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.325.499 test, il totale di casi confermati è di 124.165 così suddivisi: 47.266 nella Provincia di Bari, 13.745 nella Provincia di Bat, 8.934 nella Provincia di Brindisi, 26.203 nella Provincia di Foggia, 10.492 nella Provincia di Lecce, 16.826 nella Provincia di Taranto, 585 attribuiti a residenti fuori regione, 114 di residenza non nota.