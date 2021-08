Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Coronavirus in Puglia: 217 sono i nuovi casi positivi rilevati oggi in Puglia su un totale di 12761 tamponi processati: 37 nella provincia di Bari, 27 nella Bat, 30 nella provincia di Brindisi, 35 nella provincia di Foggia, 61 nella provincia di Lecce, 14 nella provincia di Taranto, 6 fuori regione e 7 di provincia in definizione. Sono stati registrati 2 decessi, per un totale di 6688 vittime dall'inizio dell'emergenza. Il tasso di positività oggi è sceso all'1,7%, mentre dopo cinque settimane, la Puglia fa registrare nuovamente una flessione nell'incidenza a sette giorni presa in considerazione dal Ministero della Salute (43,9 casi per 100mila abitanti nel periodo 13-19 agosto contro i 47,3 casi del periodo 6-12 agosto).

Subisce un lieve incremento il numero di casi attivi, giunti a 4334, mentre si registra un nuovo aumento di persone ricoverate in area non critica (da 140 a 145). Invariato il dato delle terapie intensive, dove restano 23 le persone ricoverate.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti 3126026 tamponi, i casi rilevati sono 260525, così suddivisi: 96714 nella provincia di Bari, 26736 nella provincia di Bat, 20602 nella provincia di Brindisi, 46038 nella provincia di Foggia, 28899 nella provincia di Lecce, 40165 nella provincia di taranto, 929 residenti fuori regione, 442 di provincia di residenza non nota.