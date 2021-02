Coronavirus, 102 casi e 4 morti nel Foggiano: in Puglia stabile il numero dei nuovi casi, ma resta alto il dato dei decessi

Coronavirus, in Puglia 844 nuovi casi positivi sono stati riscontrati oggi su un totale di 10.033 tamponi processati: 326 in provincia di Bari, 88 in provincia di Brindisi, 59 nella provincia BAT, 102 in provincia di Foggia, 75 in provincia di Lecce, 185 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 4 casi di residenza non nota.

Ben 37 i decessi, 19 dei quali nella sola provincia di Bari. Nel Foggiano sono 4 le vittime accertate oggi, altrettante nel Leccese, 5 nel Tarantino, 2 nellal Bat e 3 nella provincia di Brindisi.

Per quanto riguarda le guarigioni, sono 3.112 quelle registrate oggi, per un totale di 98.484 persone che hanno superato l'infezione. In netto calo anche il numero dei casi attivi (35.729 contro i 38.024 di ieri), così come quello dei ricoverati che oggi sono 1.442, 28 in meno rispetto a ieri.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1468882 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 137.992 così suddivisi: 52.321 nella Provincia di Bari, 14.863 nella Provincia di Bat, 10.188 nella Provincia di Brindisi, 28.296 nella Provincia di Foggia, 11.664 nella Provincia di Lecce, 19.862 nella Provincia di Taranto, 576 attribuiti a residenti fuori regione e 152 di residenza non nota.