Covid, 50 morti e oltre 1500 nuovi contagi in Puglia: 266 casi e 10 vittime in Capitanata

Il tasso di positività riscende all'11,5%, in calo anche i casi attualmente positivi (-132), ma risale il dato dei ricoverati (+9 rispetto a ieri). In Puglia superati i 5400 morti

Scende all'11,5% il tasso di positività in Puglia, dove nella giornata di oggi sono stati accertati 1537 casi a fronte di 13.399 tamponi processati: 562 in provincia di Bari, 97 in provincia di Brindisi, 119 nella provincia BAT, 266 in provincia di Foggia, 161 in provincia di Lecce, 328 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Sono, invece, 50 i decessi, dato tra i più alti registrati nel 2021: 22 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 10 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

Per il secondo giorno consecutivo si registra una lieve contrazione del numero di casi attivi, grazie agli oltre 1600 guariti registrati oggi: in totale sono 51594 le persone attualmente positive (-132 rispetto a ieri).

Si rialzano i ricoverati, che passano da 2169 a 2178.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.061.325 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 217.428 così suddivisi: 84.386 nella Provincia di Bari, 21.142 nella Provincia di Bat, 15.920 nella Provincia di Brindisi, 39.668 nella Provincia di Foggia, 21.122 nella Provincia di Lecce, 34.130 nella Provincia di Taranto, 727 attribuiti a residenti fuori regione, 333 provincia di residenza non nota.