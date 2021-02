Coronavirus, 115 casi e 6 morti nel Foggiano: in Puglia un positivo ogni dieci tamponi processati

Sono 732 i nuovi casi di positività all'infezione da Covid-19 registrati oggi in Puglia, su un totale di 7.274 tamponi processati: 311 in provincia di Bari, 77 in provincia di Brindisi, 64 nella provincia BAT, 115 in provincia di Foggia, 44 in provincia di Lecce, 116 in provincia di Taranto, 6 residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Sono stati registrati 17 decessi: 2 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto.

Con i 583 registrati oggi, sale a 89.903 il numero dei pazienti guariti. Risale, seppur di poco (123 unità) il dato degli attualmente positivi, giunto a 41.645, dei quali 40.134 in isolamento domiciliare e 1.520 ricoverati (-48 rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.435.404 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 135.156, così suddivisi: 51.301 nella Provincia di Bari, 14.661 nella Provincia di Bat, 9.908 nella Provincia di Brindisi, 27.905 nella Provincia di Foggia, 11.426 nella Provincia di Lecce, 19.248 nella Provincia di Taranto, 564 attribuiti a residenti fuori regione, 143 di residenza non nota.