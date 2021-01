Coronavirus, 8 morti e 299 casi nel Foggiano. Aumentano contagi e morti in Puglia

Non si arresta l'ondata di nuovi contagi in Puglia. Ben 1.261 i nuovi casi registrati oggi su un totale di 10.458 tamponi processati (pari al 12,06%): 398 in provincia di Bari, 96 in provincia di Brindisi, 151 nella provincia BAT, 299 in provincia di Foggia, 82 in provincia di Lecce, 232 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Drammatico è il dato delle vittime, 42 quelle accertate oggi, oltre la metà delle quali registrate nella provincia di Bari (22). Sono invece 8 le vittime nel Foggiano, altrettante nella provincia di Taranto, 1 nella Bat, 3 nella provincia di Brindisi.

Torna a salire anche il numero dei casi attivi, giunti a quota 55.250, il secondo numero più alto dall'inizio dell'emergenza epidemiologica. Sono invece 45.506 i pazienti guariti dall'infezione. Rispetto a ieri, sale di altre cinque unità il numero dei pazienti ricoverati (1.562), mentre sono 53.688 le persone positive in isolamento domiciliare.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.133.040 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 103.496, così suddivisi: 39.727 nella Provincia di Bari, 11.796 nella Provincia di Bat, 7.632 nella Provincia di Brindisi, 22.444 nella Provincia di Foggia, 8.294 nella Provincia di Lecce, 12.940 nella Provincia di Taranto, 563 attribuiti a residenti fuori regione, 100 di residenza non nota.