Coronavirus, aumentano i contagi a San Paolo di Civitate: "Superati i 100 casi, evitate di uscire"

L'appello dal Comune, dove si contano 103 nuovi casi positivi "ma il numero è destinato a salire". Situazione in netto miglioramento, invece, a Stornarella, dove si registrano oltre 30 casi in meno

I numeri della Puglia restano quelli da 'zona rossa'. Oggi, nel Foggiano, sono stati rilevati 286 casi di positivi al Coronavirus e si registrano altri due decessi.

La situazione, ovviamente, è molto instabile e varia da comune in comune, a seconda dell'insorgenza o meno di piccoli e grandi focolai. E' da attenzionare, ad esempio, la situazione a San Paolo di Civitate, dove è stata superata la soglia dei 100 casi. "Abbiamo un aumento di positivi al Covid-19", annuncia l'Amministrazione comunale. "103 per essere precisi, di soli positivi al molecolare, ma il numero è destinato ad aumentare perché ci sono altre persone risultate positive al tampone antigenico".

Quindi l'appello alla cittadinanza: "Restate a casa, per favore. Evitate di uscire: solo evitando i contatti con altre persone si evita il rischio di contagio. Forse non è chiaro che in questa terza ondata il virus manifesta maggiore contagiosità".

Situazione opposta, invece, è quella registrata a Stornarella, dove il sindaco Massimo Colia annuncia una diminuzione dei casi: "In calo il numero dei positivi, che scendono a 107 rispetto ai 141 della settimana scorsa. Questo è certamente un dato positivo che non deve far venire meno la nostra attenzione. Il livello di allerta deve essere sempre massimo. Purtroppo nei giorni scorsi si sono registrati ancora tre decessi a causa del Covid".