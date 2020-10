"Anziani abbandonati", solo due sole oss "stremate" per 23 ospiti (alcuni positivi). Appello alla Asl: "Dateci una mano"

Il sindaco di Ascoli Satriano alza la voce: "Nel mentre si discute delle eventuali responsabilità per il focolaio da Coronavirus della casa di riposo per anziani 'Don Paolo Sannella' di Ascoli Satriano, gli ospiti sono stati abbandonati a se stessi".

Il primo cittadino sostiene che la Asl di Foggia si sarebbe limitata a mettere in quarantena le assistenti contagiate lasciando sole due operatori socio-sanitari ad assistere 23 anziani "di cui alcuni sono anche positivi al Covid"

"È vero che la struttura è privata" ammette Vincenzo Sarcone, "ma è altrettanto vero che solo la Asl di Foggia può assicurare un'assistenza sanitaria in modo immediato ed adeguato ai nostri "vecchietti" aggiunge il sindaco: "In una società civile gli anziani non perdono la propria dignità"

"Io mi arrendo e chiedo aiuto a chi può darmi una mano a risolvere il problema. Le due assistenti sono allo stremo delle proprie forze" l'appello dalla residenza municipale