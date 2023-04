Rapina a Casalvecchio, 17enne in comunità. Il 'pestaggio del popolo' non resterà impunito: "Denunceremo"

E’ comparso l’altra mattina, davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Bari, il 17enne di San Severo accusato della rapina messa a segno alcuni giorni fa, in danno di un bar, a Casalvecchio di Puglia.

L’udienza è stata celebrata dinanzi al gip Patrizia Famà, con l’ammissione di ogni addebito da parte del minore, che risponde di rapina aggravata dall'uso dell'arma (il coltello utilizzato per mettere a segno il colpo), e del furto, in concorso, del veicolo utilizzato per commettere il fatto.

Nel corso dell’udienza, il pm ha chiesto per il minore la custodia in carcere, registrando l’opposizione della difesa (avv. Simone Moffa). Per il 17enne, infine, il gip ha applicato la misura del collocamento in comunità. Il ragazzo, lo ricordiamo, dopo il fatto, era stato inseguito e fermato da alcune persone (avventori del bar e passanti) e consegnato ai carabinieri, giunti poco dopo sul posto.

In quei momenti, lo stesso è stato aggredito dai presenti - una decina di persone nel complesso - che lo hanno colpito sia a mani nude che con una mazza da baseball, rendendo necessario l’intervento del 118. I medici dell’ospedale ‘Masselli Mascia’ che lo hanno poi preso in cura, hanno stabilito per lui una prognosi di 10 giorni, salvo complicazioni.

In merito all’accaduto, per il tramite del legale Moffa che li rappresenta, i genitori del minore si dicono “consapevoli della gravità del fatto e molto rammaricati per quanto commesso dal figlio”. Ciononostante, sono “intenzionati a perseguire penalmente chi si è fatto giustizia da sé, picchiando brutalmente un minorenne”.