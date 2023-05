Stretta su Cerignola, 1800 persone e 1280 veicoli controllati: oltre 50 kg di stupefacenti sequestrati

La Polizia di Stato continua l’attività di controllo straordinario del territorio, finalizzata alla prevenzione e repressione di attività delittuose e a contrastare ogni forma di illegalità nella provincia di Foggia. Le attività vengono svolte con il supporto del personale del Reparto Prevenzione Crimine e interessano le vie del centro cittadino, ove sono presenti le attività commerciali, i luoghi di aggregazione ed estese fino alla periferia, sui crocevia di accesso alla città. In particolare, nelle ultime settimane, nel territorio cerignolano sono stati effettuati numerosi servizi che hanno portato al conseguimento di importanti risultati: 1851 persone identificate; 1280 veicoli controllati, di cui 9 sottoposti a sequestro; 113 perquisizioni effettuate; 23 persone denunciate e 54 kg di sostanza stupefacente sequestrata. Inoltre, il personale del Commissariato di Cerignola ha tratto in arresto 11 persone in esecuzione degli ordini di carcerazione per l’espiazione delle pene scaturite dell’emanazione di sentenze definitive di condanna.

Nello specifico, gli arresti riguardano un soggetto di 54 anni condannato con sentenza definitiva alla pena di 1 anno di reclusione, da espiare in regime di detenzione domiciliare, per il reato di furto aggravato commesso a Stornara nel 2006; un soggetto di 68 anni condannato con sentenza definitiva alla pena residua di 5 anni, 7 mesi e 15 giorni di reclusione, per i reati di furto e ricettazione commessi a Teramo nel 2017; un uomo di 48 anni condannato con sentenza definitiva alla pena di 6 mesi di reclusione, da espiare in regime di detenzione domiciliare, per il reato di truffa commessa a Padova nel 2017; un 53enne condannato con sentenza definitiva alla pena residua di 5 mesi e 22 giorni di reclusione, da espiare in regime di detenzione domiciliare, per il reato di furto aggravato di autovettura commesso a Stornara nel 2012; un uomo di 39 anni condannato con sentenza definitiva per cumulo pena di 5 anni 11 mesi e 22 giorni di reclusione, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; un soggetto di 46 anni condannato con sentenza definitiva alla pena di 5 anni di reclusione, per il reato di rapina commessa a Cerignola nel 2014; un 30enne condannato con sentenza definitiva alla pena di 4 anni 7 mesi e 1 giorno di reclusione, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti commesso a Vipiteno nel 2019; un uomo di 56 anni condannato con sentenza definitiva alla pena residua di 9 mesi di reclusione, da espiare in regime di detenzione domiciliare, per il reato di truffa commessa a Palermo nel 2017; un soggetto di 43 anni condannato con sentenza definitiva alla pena di 1 anno di reclusione, per il reato di furto aggravato commesso a Cerignola nell’anno 2014; un giovane di 28 anni condannato con sentenza definitiva alla pena di 1 anno, 14 mesi e 5 giorni di reclusione, da espiare in regime di detenzione domiciliare, per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione del reato di furto e infine un 34enne di nazionalità romena condannato con sentenza definitiva alla pena di 3 anni, 6 mesi e 16 giorni di reclusione per i reati di furto, ricettazione e riciclaggio.

Inoltre, il personale del Commissariato P.S. di Cerignola ha tratto in arresto un 74enne, colto nella flagranza del reato di detenzione illegale di armi e relativo munizionamento. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Foggia.