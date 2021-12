Stretta sul 'Green pass' nel Foggiano: sanzionati 10 cittadini, altri 43 non portavano la mascherina

Oltre 1600 persone e 231 attività commerciali sono state sottoposte a verifica del green-pass e al controllo delle norme relative al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Questo il bilancio delle attività disposte dalla Prefettura di Foggia nel primo giorno di entrata in vigore del decreto legge in materia.

Nel dettaglio, sono stati controllati 1632 green pass a carico di cittadini; elevate 10 sanzioni per violazioni inerenti la certificazione verde e 43 per violazioni relative all’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Ancora, sono stati controllati 321 esercizi e attività commerciali, i titolari di tre dei quali sono stati sottoposti a sanzioni specifiche.

Nel complesso, nei servizi di controllo e contenimento dell'emergenza pandemica, in applicazione del piano provinciale di controllo, sono stati impiegati 91 equipaggi della polizia di Stato, dell'Arma carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale.