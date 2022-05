Mafia foggiana: oltre 60 anni di carcere per Decima Azione, tre condanne e un'assoluzione

Condanne per complessivi 60 anni e 4 mesi di reclusione e una assoluzione. Si chiude così il filone foggiano del processo alla mafia foggiana 'Decima Azione'. E’ quanto stabilito questa mattina, all’esito del processo con rito ordinario al Tribunale di Foggia.

Quattro gli imputati a processo, tutti accusati a vario titolo di mafia, estorsioni e tentato omicidio. Nel dettaglio, la prima sezione penale del Tribunale di Foggia (presidente Maria Rita Mancini) ha condannato Giuseppe Albanese alla pena di 18 anni e 2 mesi di reclusione, Giuseppe Spiritoso alla pena di 21 anni e 2 mesi di reclusione e Fabio Tizzano alla pena di 21 anni di reclusione. I tre sono anche interdetti in perpetuo dai pubblici uffici. Assolto "per non aver commesso il fatto", invece, il quarto imputato, Lorenzo Spiritoso.

Nel procedimento si sono costituite parti civili l'associazione 'Panunzio' e Confindustria Puglia e Foggia, insieme a Regione Puglia, Federazione Antiracket FAI di Tano Grasso e Comune di Foggia. Nessuna delle vittima, invece, si è costituita contro i presunti estorsori.

Altri 25 imputati - tra cui i capi clan delle batterie foggiane, Rocco Moretti, Vito Bruno Lanza e Roberto Sinesi - sono stati già processati con rito abbreviato davanti al gup di Bari, Giovanni Anglana (qui le condanne in primo grado) e sono attualmente in attesa di giudizio in appello.

Arrestati nella notte del 30 novembre 2018 nel giro di otto minuti, grazie alla sinergia e al lavoro della 'Squadra Stato', i 29 imputati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsioni e rapine aggravate, detenzione illegale di armi e tentato omicidio.