“L'incidente poteva essere evitato”. Condanne per la morte sul lavoro di Antonio Splendido

Il Tribunale Penale di Larino, nei giorni scorsi, ha depositato la motivazione della sentenza emessa il 14 ottobre 2022, con la quale ha condannato alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione quattro persone, tutte imputate del reato di omicidio colposo, per aver cagionato, il 26 giugno 2012, la morte di Antonio Splendido, di San Severo, quale conseguenza dalle gravissime lesioni riportate a seguito della caduta dall’impalcato allestito nel cantiere allestito in Contrada Colle Macchiuzzo, a Termoli.

Egli svolgeva la sua attività lavorativa per conto della Edilizia Ventinove di San Severo, su mandato della Oro Costruzioni di Benevento, a fronte di un appalto conferito dall’Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Campobasso. Secondo il Tribunale “pacifiche ed inequivocabili” sono le risultanze istruttorie emerse dopo ben sette anni di processo a carico di tutti gli imputati per non aver assicurato il rispetto della normativa emanata in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, situazione valutata dal magistrato larinese quale causa sostanzialmente esclusiva dell’infortunio avvenuto alla vittima.

“L’ennesima morte bianca che poteva essere evitata”, si legge nella nota stampa dei legali. Gli imputati sono stati anche condannati al risarcimento dei danni in favore dei congiunti Splendido, rappresentati come parti civili dagli avvocati Matteo Antonio Starace, Giovanni Maria Giaquinto, Fabio Debellis e Michele Minischetti, oltre al pagamento di una somma provvisionale immediatamente esecutiva.