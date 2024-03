Le lamentele di Romito sulla giornalista e la risposta choc dell'ex assessore: "No, quella morirà"

"No, quella morirà". E' la frase choc che l'ex assessore ai Lavori Pubblici di Manfredonia Angelo Salvemini, avrebbe pronunciato all'indirizzo della giornalista de 'L'Attacco', Lucia Piemontese, nel corso di un incontro avvenuto il 25 novembre 2022 presso lo studio dell'avvocato penalista con Michele Antonio Romito, proprietario del ristorante 'Guarda che Luna', rispetto al quale il 22 novembre la testata giornalistica aveva pubblicato un articolo intitolato 'Guarda che Luna, ennesimo ricorso', che, si legge nelle carte del Gip titolare dell'inchiesta Odette Eronia, riportavano le fotografie di Romito e del figlio Francesco.

In quella circostanza Michele Romito lamentava con "Io ti dico un fatto qua...l'articolo di giornale sempre di continuo...la foto del bambino...questo e quest'altro io...sopra l'Attacco devi vedere che cazzo hanno combinato". Salvemini, riferendosi alla giornalista commentava: "No, quella morirà".

"Non riesco al momento a dire altro se non rivolgere un ringraziamento alla squadra Stato" il commento sui social della collega Piemontese.

Solidarietà all'indirizzo della collega, "per la gravissima situazione di pericolo che corre per aver svolto con diligenza il proprio dovere di informare la cittadinanza di quanto stava accadendo a Manfredonia", è stata espressa dal consigliere regionale Antonio Tutolo: "Quel “quella morirà” ci deve far tenere alta la guardia e proteggere chi fa informazione in territori a rischio".

"In tempi in cui si vorrebbe limitare il lavoro dei giornalisti, anche attraverso interventi legislativi, emerge invece proprio dalle carte dell’inchiesta, che hanno portato a sette arresti, che la vera “minaccia” era la giornalista che raccontava i fatti senza paura. Come ho già detto quasi un anno fa, in occasione di un episodio altrettanto grave che ha visto la stessa cronista vittima di attacchi volgari, è necessario sostenere i giornalisti che svolgono la loro professione con dedizione e serietà, poiché sono loro che sorvegliano, denunciano, mettono in luce ciò che si vorrebbe tenere nell’ombra e danno voce a chi non ce l’ha. Piemontese svolge un lavoro giornalistico prezioso per la comunità e dunque la politica, le istituzioni e lo Stato si devono impegnare di più per lei e per tutti quei cronisti che tengono i riflettori accesi su dinamiche malavitose e malaffare".