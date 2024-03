Chiusure notturne sulla A16 e sulla A14: i tratti interessati e i percorsi alternativi consigliati

A partire da questa sera sono in programma diversi lavori di manutenzione sulla A16 Napoli-Canosa e sulla A14 Bologna-Taranto. Di seguito, tutti i tratti interessati e i percorsi alternativi consigliati.

A16 Napoli-Canosa: chiusure notturne tratto Cerignola Ovest-Candela

Nello specifico, dalle ore 22.00 di oggi alle ore 6.00 di domani, sarà chiusa la stazione di Cerignola ovest, in entrata in entrambe le direzioni, Napoli e Canosa/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di entrare, verso Napoli, alla stazione di Candela sulla stessa A16; verso la A14/direzione Bari si consiglia la stazione di Canosa, sulla A14; verso la A14/direzione Pescara, si consiglia di utilizzare la stazione Cerignola est sulla A14.

Nelle notti di lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20 marzo, dalle 22.00 alle 6.00 sulla A16 Napoli-Canosa sarà chiuso il tratto compreso tra Cerignola ovest e Candela, verso Napoli. Contestualmente, sarà chiusa l'area di servizio "Ofanto nord", situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola ovest, proseguire sulla viabilità ordinaria: Sp 143 dell'Ofanto, in direzione di Cerignola e, alle porte della città, svoltare a sinistra, immettersi su viale di Ponente e poi sulla Sp95 Candela-Cerignola, verso Candela, per rientrare sulla A16 alla stazione di Candela.

A14 Bologna-Taranto: chiusure del tratto Canosa-Andria Barletta

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle cinque notti di lunedì 18, martedì 19, mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 marzo, con orario 22.00-6.00, sarà chiuso il tratto compreso tra Canosa e Andria-Barletta, verso Bari.

Contestualmente, saranno chiuse le aree di servizio 'Canne della Battaglia ovest' e 'Monterotondo ovest'. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Canosa, proseguire sulla SS93 Appulo-Lucana verso Barletta e immettersi sulla SS16 AA in direzione di Trani e sulla SS170 Dir A di Castel del Monte verso Andria, per rientrare sulla A14 alla stazione di Andria Barletta.

A14 Bologna-Taranto: chiusure notturne stazione di Poggio Imperiale e tratto Poggio Imperiale-San Severo

Dalle ore 22 di giovedì 21 marzo alle ore 6.00 di venerdì 22 marzo, sulla A14 Bologna-Taranto sarà chiusa la stazione di Poggio Imperiale, in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Pescara.

In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di San Severo, in entrata verso Bari. Per chi proviene da Pescara si consiglia di utilizzare l'uscita di Termoli.

Dalle ore 22.00 di venerdì 22 marzo alle ore 6.00 di sabato 23 marzo sarà chiuso il tratto compreso tra Poggio Imperiale e San Severo, verso Bari. Contestualmente, sarà chiusa l'area di servizio 'San Trifone ovest', situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Poggio Imperiale, percorrere la SS16 Adriatica verso San Severo e seguire poi le indicazioni per la A14, con ingresso sulla A14 alla stazione di San Severo.