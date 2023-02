Aveva aperto un'officina ma non l'aveva dichiarata: polizia locale abbassa la saracinesca

Nel corso di una intensa e costante attività di controllo messa in capo dai militari della guardia di finanza di Vieste, unitamente alla polizia locale cittadina, è stata chiusa un’attività di autoriparazione di autoveicoli poiché non aveva mai denunciato in via amministrativa la relativa segnalazione certificata di inizio attività (cosiddetta Scia) al Registro delle Imprese con contestuale inoltro al Suap competente.

Accertata la natura abusiva dell’attività di autoriparazione, sono state contestate al titolare le violazioni del caso e comminata una sanzione amministrativa da € 5164.57 ad € 15493.71, con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate.

L’esito delle operazioni è stato comunicato al sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, che si è complimentato con il personale intervenuto. L’operazione condotta conferma l’impegno nel contrasto alle attività economiche abusive o irregolari, a tutela dell’ambiente ed anche dei soggetti economici che operano nel rispetto delle regole. La Tenenza della guardia di finanza di Vieste ha autonomamente iniziato approfondimenti di natura fiscale.