Attività di ispezione portali segnaletici: chiusure notturne alternate sulla A14 Bologna-Taranto

Da Autostrade per l’Italia fanno sapere che sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 22 di giovedì 22 alle 6 di venerdì 23 giugno ci saranno chiusure alternate per consentire attività di ispezione dei portali segnaletici. Nel dettaglio sarà chiuso il tratto compreso tra Foggia e San Severo, verso Pescara. Contestualmente, sarà chiusa l'area di servizio ‘Gargano est’, situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Foggia, proseguire sulla SS16 adriatica verso Pescara/San Severo e rientrare sulla A14 alla stazione di San Severo.

Inoltre sarà chiuso il tratto compreso tra Poggio Imperiale e San Severo, verso Bari. Contestualmente, sarà chiusa l'area di servizio ‘San Trifone ovest’ situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Poggio Imperiale, percorrere la SS16 adriatica verso San Severo e seguire poi le indicazioni per A14 con ingresso sulla A14 alla stazione di San Severo.