Incidente sul lavoro nel cantiere di una palazzina: morto operaio

Un operaio di 66 anni, Vincenzo Spicciariello di Cerignola, è stato trovato senza vita, questa mattina, all'interno del cantiere di una palazzina in viale Usa (angolo via Loreto), alla periferia del centro ofantino.

La vittima è stata trovata al piano terra del cantiere; a dare l'allarme è stato un commerciante della zona. Nel cantiere, i lavori sono in via di ultimazione e la palazzina non ha impalcature. Sull'accaduto sono in corso le indagini degli agenti del commissariato di Cerignola, che stanno verificando la presenza di telecamere, pubbliche e private, in zona e stanno effettuando i rilievi tecnici del caso.

Gli agenti stanno procedendo per un possibile incidente sul lavoro, la cui eventuale dinamica è al vaglio degli investigatori. Non si esclude, però, l'ipotesi di un malore che avrebbe colpo l'uomo durante l'attività. Presenti, insieme al medico legale, anche gli uomini dello Spesal - Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Asl di Foggia. Dalla prima ispezione cadaverica sarebbero emerse fratture compatibili con una caduta.

Sulla vicenda è intervenuto l'onorevole pentastellato Giorgio Lovecchio: "Questa mattina a Cerignola si è consumata l'ennesima tragedia. Ancora una morte bianca, ancora una storia triste, una vicenda che evidenzia che se a 66 anni si lavora ancora sui cantieri evidentemente lo stato di bisogno prevale su tutto, in questo periodo di grave crisi economica".

"Alla famiglia dell'operaio giunga il mio cordoglio, ma non si può attendere ogni volta una morte bianca per far venire fuori l'argomento della sicurezza e della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Nel 2023 sono oltre 600 le vittime sul lavoro in Italia, quasi 80 al mese. È ora di agire con una politica di controlli serrati e di prevenzione", conclude.

“Esprimiamo la nostra solidarietà per la tragedia che ha colpito l’operaio edile Vincenzo Spicciariello, rinvenuto senza vita all’interno di un cantiere di Cerignola nel quale lavorava e siamo vicini alla sua famiglia per il dramma vissuto”, ha commentato Giuseppe Villani, segretario generale della Filca Cisl di Foggia.

“Aspettiamo che le indagini chiariscano con certezza quanto accaduto, ma non possiamo non rimarcare come sempre più spesso dobbiamo registrare drammi sui luoghi di lavoro, in particolare nel comparto edile. La crisi economica spinge i lavoratori a grandi sacrifici, anche dopo la pensione. La sicurezza sui luoghi di lavoro - aggiunge Giuseppe Villani - va ricercata con forza attraverso un’azione generale di sistema con interventi istituzionali specifici, investimenti, rispetto delle norme, controlli e formazione mirata per aziende e lavoratori”.

Aggiornato alle 17.24