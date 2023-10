Incendio in una azienda vinicola e olearia in agro di Cerignola: "Fiamme visibili dalla Statale"

Un incendio è divampato, poco fa, nei pressi di una azienda vinicola e olearia in agro di Cerignola.

A bruciare, secondo le prime informazioni raccolte, sarebbero alcuni vasconi di raccolta. Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco, giunti dal distaccamento ofantino e dal Comando provinciale di Foggia, con l'ausilio di una autobotte.

Diverse le segnalazioni giunte in questi minuti al 115, poiché le fiamme risultano visibili anche dalla strada statale. L'intervento è in atto: intervenuti anche i carabinieri, che stanno avviando le indagini del caso. Non si esclude, al momento, che le fiamme siano state causate da un rogo di sterpaglie divampato esterno alla struttura.