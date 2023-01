Trentenne ferito all'addome da un colpo di arma da fuoco

Forse un incidente di caccia dietro al ferimento di un uomo, trasportato in elisoccorso a Casa Sollievo della Sofferenza, con una ferita da arma da fuoco all'addome.

Il fatto è successo questa mattina, nei pressi di una masseria a ridosso del bosco di Carpino: immediato l'intervento del 118 e dei rianimatori dell'elisoccorso per soccorrere il malcapitato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Secondo le prime informazioni raccolte dai militari, il ferito è un giovane del posto, di circa 30 anni; allo stato non sarebbe in pericolo di vita.