Auto a fuoco a Carapelle: distrutta la Opel del padre del sindaco Di Michele

Sono in corso le indagini dei carabinieri sull'incendio - molto probabilmente di matrice dolosa - avvenuto la scorsa notte a Carapelle, che ha distrutto l'auto appartenente al padre del sindaco Umberto di Michele.

L'incendio è avvenuto in via Don Bosco, nei pressi dell'abitazione dell'uomo: le fiamme hanno completamente distrutto il mezzo, una Opel.

Ad avvalorare l'ipotesi del dolo, un episodio accaduto alcuni mesi fa, quando ignoti tentarono di danneggiare l'auto dell'uomo, azione che non andò in porto per il tempestivo intervento dei militari. La zona è dotata di telecamere di videosorveglianza le cui immagini sono al vaglio dei militari.