Cani aggrediti e sbranati: "Sono stati due lupi, fate molta attenzione"

A Carapelle, in contrada Trionfo, due cani di una proprietà sono stati aggrediti e sbranati. Ad agire sarebbero stati due lupi o animali della famiglia dei lupoidi. A darne notizia è stato il Comune di Carapelle, al quale la vittima si è rivolta per lanciare l'allarme:

"Attualmente non possiamo essere certi del fatto che si tratti di esemplari di lupi ma, dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli esperti interpellati ci confermano che quasi sicuramente si tratta di lupi o animali della famiglia dei lupoidi. In ogni caso riteniamo opportuno informarvi, per prestare massima attenzione, principalmente a chi detiene animali da reddito o domestici. Tutte le autorità competenti sono state tempestivamente allertate. In caso di eventuali possibili avvistamenti vi preghiamo di contattare senza indugio la Polizia Locale o i Carabinieri e di non mettere in atto alcun tipo di azione".