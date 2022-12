Cucciolo di Labrador salvato dalla polizia in A14: vagava solo e impaurito, è stato recuperato e riaffiato al proprietario. Nello specifico, il personale della Sottosezione Polizia Stradale di Foggia è stato allertato via radio dal Centro operativo di Polizia Stradale di Bari della presenza di due cani di colore nero che girovagavano in autostrada.

Giunti sul luogo segnalato, i poliziotti hanno notato la presenza dei quadrupedi: uno privo di vita perché già investito, l’altro ancora vivo e vistosamente impaurito. A quel punto, con l’ausilio del personale della viabilità di Società Autostrade per l’Italia, la polizia stradale ha soccorso il cane e lo ha assicurato all’interno dell’autovettura d’istituto, al caldo e al sicuro.

Successivamente, il personale medico veterinario ha accertato la presenza del microchip sul cane, che è stato riaffidato al legittimo proprietario. A quest’ultimo non è stata addebitata alcuna responsabilità poiché presentava regolare denuncia di smarrimento, formalizzata nella mattinata dello stesso giorno presso la polizia locale di San Severo.