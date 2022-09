Assurdo nel Foggiano: raggiunge il suo terreno e lo trova occupato da un enorme cumulo di rifiuti

Come ogni mattina, raggiunge il suo terreno ma lo trova occupato da un enorme cumulo di rifiuti. E' quanto accaduto quest'oggi, in agro di Candela, dove un agricoltore della zona si è ritrovato il terreno occupato da una 'montagna' di immondizia.

Quasi certamente, il carico è stato sversato illecitamente nella notte: a segnalare il cumulo di rifiuti, già compattati, sono stati anche alcuni automobilisti in transito. L'accaduto è stato denunciato ai carabinieri forestali, che hanno posto sotto sequestro l'area interessata. Non si esclude che possa trattarsi di un carico proveniente dalla Campania: nel recente passato, infatti, le forze dell'ordine hanno ricostruito gli intensi traffici di rifiuti smaltiti nel Foggiano. Indagini in corso.