Ultima ora: rinvenuto cadavere sul cavalcavia di via Bari

E' stato ritrovato questa sera sul cavalcavia di via Bari il cadavere di un uomo di nazionalità italiana del quale, pare, ci fosse già una denuncia di scomparsa. A segnalare la presenza sul ciglio della strada, sono stati alcuni automobilisti in transito.

Dalle prime informazioni raccolte non dovrebbe trattarsi di un caso di investimento. Sul posto gli agenti della sezione Volanti della Questura di Foggia che seguiranno le indagini sul caso.

La persona non è stata ancora identificata. I sanitari del 118 giunti a bordo di un'ambulanza di Sanitaservice non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Si attende l'arrivo del medico legale