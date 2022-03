Macabra scoperta nel Foggiano: uomo trovato senza vita

Il corpo senza vita di un 60enne di Manfredonia è stato trovato, sabato mattina, alla periferia di Zapponeta. A fare la tragica scoperta sono stati i familiari dell'uomo, incensurato, che hanno subito lanciato l'allarme ai carabinieri. Al momento non sono chiare le cause del decesso: la vittima, infatti, presentava una fuoriuscita ematica che verrà approfondita in sede di autopsia. Al momento, quindi, non si esclude alcuna pista: dalla tragica fatalità alla morte violenta. Indagini in corso da parte dei carabinieri.