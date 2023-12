Incendio al ghetto di Borgo Mezzanone

Tre alloggi di fortuna sono andati a fuoco, in mattinata, nella cosiddetta 'pista', ovvero il ghetto di Borgo Mezzanone che ospita, in media, un migliaio di braccianti africani.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del Presidio presente nella borgata; in loro supporto è stata richiamata anche una autobotte dal Comando provinciale di Foggia. Gli uomini del 115 sono riusciti a circoscrivere il rogo ed evitare la rapida propagazione delle fiamme.

La preoccupazione maggiore degli operatori era legata alla presenza di alcune bombole del gas a rischio esplosione, utilizzate dai migranti per alimentare cucine e stufe a gas. L'intervento è terminato in un paio di ore; fortunatamente non si registrano feriti nè intossicati.