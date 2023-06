Foggia, morto bambino di due mesi: disposta autopsia

Nei giorni scorsi un bambino di appena due mesi, trasferito in elisoccorso da Foggia al Policlinico Gemelli di Roma in gravissime condizioni, è deceduto nel reparto di terapia intensiva pediatrica. A nulla sono valsi i disperati tentativi da parte dei medici del reparto di Neonatologia di salvargli la vita.

Per il piccolo non c'è stato nulla da fare. La salma del bambino, in attesa dell'esame autoptico che verrà eseguito dal prof. Luigi Cipolloni, e che in prima istanza potrebbe chiarire la vicenda rispetto alle primissime ipotesi fatte, compresa quella di presunti maltrattamenti, si trova nella camera mortuaria.

Al vaglio degli inquirenti la versione della giovane madre, appena trentenne, che avrebbe riferito di averlo fatto visitare a seguito di alcuni movimenti strani con la testa, come riportano alcuni organi di stampa romani. Poi le condizioni del neonato si sarebbero aggravate. Da qui l'urgenza di trasferirlo nel polo d'eccellenza della Capitale.

L'indagine aperta dalla Procura di Roma, per competenza, verrà trasferita a Foggia.