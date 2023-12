Auto parcheggiate davanti al Teatro Giordano: "Brutta immagine, ci fa capire perché siamo ultimi"

Lunedì 18 e martedì 19 dicembre, dalle 8 alle 14, in piazza Cesare Battisti e via Guglielmo Oberdan, a partire da via La Greca, verranno chiuse al traffico per consentire lavori urgenti di ripristino del manto stradale con le nuove basole. Tuttavia resta il problema delle auto parcheggiate davanti al Teatro Giordano:

"E’ sempre la stessa storia, il copione non cambia mai il sabato sera a Foggia, perché e’anarchia totale,al punto da trasformare l’ingresso del Teatro Giordano come parcheggio auto"

Per chi ha immortalato il parcheggio selvaggio è "una brutta immagine per la città e per la cultura". Il cittadino, evidentemente amareggiato, nell'evidenziare il menefreghismo di alcuni cittadini, aggiunge: "E' l'ennesima immagine che fa capire anche il motivo che siamo all’ultimo posto. Probabilmente il compositore Umberto Giordano si sta rivoltando nella tomba" conclude auspicando una maggiore presenza delle forze di polizia.