Al via i lavori davanti al Teatro Giordano: verrà sostituita la pavimentazione sconnessa

Il 18 e 19 dicembre, dalle 8 alle 14, in piazza Cesare Battisti e via Guglielmo Oberdan, a partire da via La Greca, verranno chiuse al traffico per consentire lavori urgenti di ripristino del manto stradale con le nuove basole. Dei lavori se ne occuperà la società Tre Fiammelle in qualità di manutentrice delle strade per conto dell'amministrazione comunale, che l'11 dicembre ha chiesto l'autorizzazione alla chiusura del traffico veicolare al fine di posizionare i mezzi interessati per svolgere i lavori senza ostacoli.

Qualche mese fa, a maggio, il gruppo 'AttiVisti foggiani' aveva denunciato il degrado e l'incuria dell'area oggetto di intervento, a partire dalle condizioni del manto stradale delle arterie adiacenti il teatro Umberto Giordano, sconnesso per via del transito di auto e mezzi pesanti. “Già nell'aprile 2022 avevamo segnalato agli uffici la situazione incresciosa dei lastroni di pietra lavica saltati o che si muovevano, dei porfidi e dei sanpietrini mancanti e delle lastre sconnesse o peggio staccatesi e appoggiate vicino la facoltà di Teologia"

Il gruppo, quindi, si era fatto portavoce di una richiesta all’ufficio Lavori Pubblici del Comune per “risistemare adeguatamente il manto stradale con nuove lastre, nuovi sanpietrini e intervenendo sui basolati”, ma anche per valutare l’installazione di una videocamera su via Saverio Altamura per chi non avrebbe rispettato il divieto di transito e per arginare il fenomeno della sosta selvaggia e del continuo andirivieni di veicoli.