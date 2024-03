Atto vandalico al Comparto Biccari, sradicato un palo della segnaletica stradale: caccia ai responsabili

Vandali di nuovo in azione al Comparto Biccari. Dopo le sassaiole dei mesi scorsi in via La Torre (l’ultima delle quali registratosi lo scorso febbraio) che danneggiarono alcuni autobus Ataf, stavolta l’azione dei balordi si è consumata in via Federico Spera, dove la scorsa notte è stato sradicato un palo della segnaletica stradale. Gli autori del deplorevole gesto hanno poi abbandonato il palo in una aiuola.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale che ha recuperato il segnale ed è al lavoro per individuare i responsabili dell’atto vandalico. Non è il primo caso in via Spera. Lo scorso gennaio, ignoti sradicarono un segnale di divieto di accesso nel piazzale antistante la Parrocchia ‘San Filippo Neri’ per poi gettarlo all’interno di un bidone per la raccolta di plastica e metalli.

Ancora più recente un altro episodio, avvenuto sempre nei pressi della chiesa e segnalato da alcuni residenti, che hanno visto protagonisti alcuni ragazzi intenti a prendere a calci e ribaltare i bidoni della spazzatura, per poi spargere i rifiuti per la strada.