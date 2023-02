Operaio 24enne schiacciato e ucciso dal mezzo di lavoro: dopo 4 anni la sentenza, ditta estranea all'incidente

Assolto con formula piena ("perchè il fatto non sussiste"), il rappresentante della ditta appaltatrice dei lavori in corso, nel maggio 2017, all?interno del cantiere dell?Alta Velocità/Alta Capacità Bari - Napoli, tra le località ?Giardinetto? e 'Scalo di Bovino', lungo la Statale 90, in provincia di Foggia.

In quel cantiere, il 3 maggio di quell'anno, perse la vita un operaio 24enne di Frattamaggiore, Gennaro Lettiero, vittima di un terribile incidente sul lavoro: il giovane, fu ricostruito, stava manovrando un mezzo per il movimento terra quando il carico avrebbe sbilanciato il mezzo che si è ribaltato su sé stesso senza lasciare scampo al 24enne.

La sentenza è stata emessa ieri, 22 febbraio, al termine del processo ordinario, durato circa 4 anni, celebrato dinanzi al Tribunale di Foggia, in composizione monocratica (dott.ssa Accardo). Per il fatto, fu imputato, con l'accusa di omicidio colposo, il rappresentante della ditta appaltatrice dei lavori, la Europrogress di Frattaminore.

"La sentenza dimostra che non ci fu alcuna responsabilità imputabile all'azienda, nè nesso causale che possa ricondurre l'evento infausto all'eventuale formazione fornita al lavoratore", spiega l'avvocato Daniele Ionà, del Foro di Napoli Nord, che ha difeso in aula l'imputato.

"Il processo è durato 4 anni, lunghissimi e difficili: il mio assistito ha perso in circostanze drammatiche un lavoratore storico della Europrogress (Lettiero aveva iniziato a lavorare da giovanissimo) al quale era legato da un rapporto affettivo oltre che professionale. Inoltre - conclude il legale - la Europrogress è una azienda che investe moltissimo sulla sicurezza e sulla formazione del personale e questa 'macchia' attendeva di essere cancellata".