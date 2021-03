Assembramenti e alcol dopo le 18, multati 28 ragazzi e cinque locali. Uno si ribella, oltraggia e minaccia i carabinieri

Nel recente fine settimana i reparti della compagnia carabinieri di Vico del Gargano hanno svolto una serie di controlli sul territorio per verificare il rispetto delle norme anticovid, contrastare il crescente fenomeno dell’uso e dello spaccio degli stupefacenti e prevenire gli incidenti stradali accertando l’osservanza delle norme “salvavita” del codice della strada.

Allertati da cittadini e sanitari preoccupati degli assembramenti di persone, i militari dell'Arma hanno controllato le aree vicine agli esercizi pubblici "dove, in particolare il sabato sera, si concentra la “movida”, poiché il desiderio di svago induce ad una minor prudenza sanitaria ed attira i soggetti dediti alla cessione della droga".

Le pattuglie delle stazioni carabinieri di Vico del Gargano, Peschici, Carpino, Cagnano Varano e della sezione radiomobile della cittadina del vicolo del bacio, hanno sanzionato cinque locali di cui tre di Vico del Gargano, uno di Cagnano Varano e uno di Carpino, per aver consentito di consumare l’asporto sul posto o nelle immediate vicinanze del locale e non aver ottemperato alla chiusura entro le 18.

Sempre a Vico sono stati inoltre sanzionati 28 giovani assembrati senza rispettare le distanze sanitarie di sicurezza. Al riguardo veniva elevato a ciascun bar e giovane, un verbale per il pagamento di 280 euro entro cinque giorni.

Nell’ambito dell’operazione un soggetto di Peschici è stato deferito in stato di libertà per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Infatti, mentre si trovava davanti ad un esercizio, unitamente ad altri clienti, minacciava e oltraggiava i carabinieri del posto, che avevano invitato quel gruppo ad evitare assembramenti e tenere le distanze sanitarie di sicurezza.

I controlli sui giovani sospettati di vendere e far uso di stupefacenti, con precedenti di polizia, hanno portato al deferimento per uso di droga di un assuntore di Cagnano Varano, sorpreso con una dose di marijuana, immediatamente sottoposta a sequestro.

Ai fini della sicurezza stradale, sono state elevate anche 21 contravvenzioni al codice della strada, con conseguente detrazione di punti, riguardanti l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza, l’uso del cellulare alla guida ed il mancato utilizzo dei seggiolini per bambini.