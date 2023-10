Carabinieri ritrovano trattori, autocarri e semirimorchi rubati: 46enne arrestato per ricettazione

A seguito di mirate indagini avviate nel marzo scorso, i carabinieri della stazione di Trinitapoli hanno dato esecuzione a un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal Gip del Tribunale di Foggia, su richiesta della locale Procure della Repubblica, nei confronti di un 46enne del posto che si sarebbe reso responsabile del reato di ricettazione.

I militari dell'Arma, un’area adiacente all'abitazione dell'indagato e di sua proprietà (e non il contrario come aveva affermato agli inquirenti), hanno scoperto un vero e proprio deposito di mezzi da lavoro - autocarri, trattori e semirimorchi - risultati oggetto di furto non solo nella provincia Bat, ma anche in provincia di Foggia.

L’operazione rappresenta solo l’ultima - in ordine di tempo - azione di contrasto all’odioso fenomeno dei furti di autovetture,che vede le province di Foggia e Barletta-Andria-Trani, tra le più colpite d'Italia, rispettivamente al secondo e al primo posto.