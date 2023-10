Indice di criminalità: Foggia seconda provincia per furti d'auto e prima per riciclaggio di denaro

Con 638,5 auto rubate (denunciate) per 100mila abitanti, Foggia è la seconda provincia d'Italia dopo la vicina Bat (Barletta-Andria-Trani), che ne conta 1036.

La situazione è peggiore della provincia di Napoli, dove si contano 614,4 auto oggetto di furto. La Capitanata è al primo posto per riciclaggio e impiego di denaro.

Nella classifica finale che misura l'indice della criminalità, è ventesima.

Maglia nera dell'indice della criminalità de 'Il Sole 24 Ore' è Milano con quasi 7mila reati denunciati ogni 100mila abitanti. Nel capoluogo lombardo le rapine sulla pubblica via sono tornate ai livelli del 2007. Crotone la maglia nera per incendi boschivi. Brescia e Mantova nei delitti informatici.

In Italia, nel primo semestre dell'anno, sono stati denunciati 5930 reati e 2631 furti. In rapporto alla popolazione Pisa è la provincia dove si registrano più furti in casa, Livorno più estorsioni e La Spezia più reati in materia di sostanze stupefacenti. Asti è prima per truffe e frodi informatiche e rapine in abitazione

Furti su auto in sosta: Foggia è 20esima, seconda per quanto riguarda gli omicidi volontari consumati: 2,7 ogni 100mila abitanti, con 4,2 è al 22esimo posto per omicidi colposi, 19esima per tentati omicidi, settantesima per casi di violenza sessuale, 69esima per sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile. Con 160 denunce ogni 100mila abitanti è 13esima per minacce, 80esima per percosse e 19esima per lesioni dolose. Occupa la 57esima posizione per danneggiamenti. E' ventesima per incendi e per furti (41esima di ciclomotori, 39esima su auto in sosta, 36 di motocicli e seconda di auto). Furti in esercizi commerciali è 79esima, 88esima in abitazioni.

Per quanto riguarda il reato delle rapine occupa la 18esima posizione (in casa 49esima, negli esercizi commerciali 17esima, 27esima sulla pubblica via, 24esima nelle banche. E' 28esima per stupefacenti e 32esima per spaccio. Ottantanovesima per truffe e frodi informatiche, settantasettesima per delitti informatici. E' al 42esimo posto per associazioni per delinquere, ottava per associazioni di tipo mafioso, nona per estorsioni. Ventottesima posizione per contraffazione di marchi e prodotti industriali, contrabbando 46esima e usura diciannovesima.