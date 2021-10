Catturato pericoloso ricercato, si nascondeva in una abitazione di Stornara: 25 anni fa uccise un maresciallo dei carabinieri

L'operazione è scattata mentre il ricercato era a tavola, all'interno di una abitazione. Sequestrata anche una carta di identità valida per l'espatrio con i dati contraffatti. L'uomo 52enne di Cerignola, dovrà scontare una pena di sei anni per una rapina commessa a Fermo negli anni scorsi

E’ stato catturato a Stornara, un pericoloso ricercato di Cerignola noto alle forze di polizia per aver ucciso Marino Di Resta, maresciallo dei carabinieri, nel corso di una rapina a un rappresentante di preziosi messa a segno il 16 settembre 1996 a Pescara.

Sul capo dell’uomo, 52enne, pendeva da inizio anno un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura generale presso la corte d’appello di Ancona, per espiare una pena di sei anni di reclusione per rapina, commessa a Fermo negli anni scorsi. Il blitz dei carabinieri è scattato mentre il ricercato era a tavola, all'interno di una abitazione. Sequestrata anche una carta di identità valida per l'espatrio con i dati contraffatti.

All’esito di mirate attività info-investigative, l’uomo è stato scovato dai carabinieri di Stornara, dove si nascondeva in una abitazione del centro, a piano terra, con una porta d’accesso in vetro, coperta da una tenda. I carabinieri hanno atteso il momento propizio e non appena la porta è rimasta leggermente aperta si sono immediatamente lanciati nell’abitazione bloccando il ricercato mentre era seduto a tavola.

Nel corso della perquisizione, il 52enne è stato trovato in possesso di una carta d’identità valida per l’espatrio falsa che presentava la sua immagine, ma le generalità di altro soggetto; pertanto si è proceduto anche all’arresto in flagranza per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

Stando al quadro probatorio, l’arresto in flagranza è stato convalidato. Il soggetto permane ancora in carcere per il provvedimento definitivo a suo carico. Per l’omicidio del maresciallo capo Marino Di Resta, oggi Medaglia d’oro al valor militare alla memoria, l’uomo ha già espiato la pena.