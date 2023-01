Preso il rapinatore della 'Farmacia dell'Incoronata'. Il sindaco: "Per i delinquenti non c'è posto ad Apricena"

Sarebbe stato individuato questa mattina dai carabinieri il malvivente che il 18 ottobre 2022 avrebbe rapinato la 'Farmacia dell'Incoronata' di Apricena dei dottori Alberigo e Maria Grazia Guerriero. A darne notizia è il sindaco Antonio Potenza. Si tratterebbe di un ragazzo sulla trentina residente a San Severo.

"Il grande lavoro delle forze dell'ordine, che ringraziamo, anche questa volta ha garantito il balordo malfattore alla Giustizia, grazie alle capacità investigative, ma anche alla corposa videosorveglianza privata e comunale presente in città, che ha permesso di dare una svolta alle indagini. Come già accaduto precedentemente, i malfattori vengono individuati, arrestati e puniti ed è per questo che ribadiamo con forza che questi delinquenti devono cambiare aria" tuona il primo cittadino.

"Per voi non c'è posto ad Apricena. Andate via da qua. La nostra comunità merita serenità e tranquillità e ripudia ogni tipo di illegalità" conclude il primo cittadino.