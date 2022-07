Candelotti esplosivi e munizioni nel box: scatta il blitz della mobile, arrestata 43enne. Accade a San Severo, dove gli agenti della squadra mobile di Foggia, insieme agli uomini del Reparto prevenzione crimine “Puglia Settentrionale” e al Nucleo interregionale artificieri di Bari, hanno arrestato una donna di 43 anni che deteneva materiale esplosivo.

In particolare, gli operatori - durante l’esecuzione di specifici servizi ad 'alto impatto' predisposti dal questore di Foggia - hanno effettuato, all’interno di un comprensorio di box di pertinenza delle abitazioni di un condominio sito nel comune di San Severo, decine di perquisizioni finalizzate alla ricerca di armi. All'esito dei controlli, sono stati recuperati, all’interno di un locale riconducibile alla 43enne, 7 candelotti esplosivi di diversa fabbricazione che, dopo gli accertamenti tecnici svolti dagli artificieri, sono stati classificati con un 'rischio potenziale elevato'. Nello stesso contesto, in un’altra area comune del comprensorio di box, sono state rinvenute e sequestrate, a carico di ignoti, 128 cartucce cal. 12 inesplose. Al riguardo sono in corso approfondimenti investigativi da parte della Mobile di Foggia per verificare se il materiale rinvenuto fosse destinato al compimento di azioni delittuose.