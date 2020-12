Viaggiava a bordo di un'auto rubata, con il passamontagna calato ancora sul volto: fermato e arrestato 31enne

Continua senza sosta l’attività di contrasto ai furti di autovetture da parte dei carabinieri della Compagnia di Foggia.

L’ennesima risposta di legalità alla cittadinanza è arrivata nella notte di lunedì scorso da parte di una pattuglia delle ‘gazzelle’ del 112 che, impegnata in attività di controllo del territorio, ha notato una Fiat Tipo blu scura procedere con fare sospetto sulla Statale 16 in direzione Cerignola.

Al tentativo di effettuare un immediato controllo al conducente del veicolo, lo stesso non ha esitato a darsi alla fuga. I militari, si sono messi subito all’inseguimento - a sirene spiegate - nel corso del quale gli stessi hanno potuto notare che il malfattore - 31enne di Cerignola - era incappucciato, proprio per eludere un eventuale riconoscimento.

Dopo qualche chilometro, l'uomo - vedendosi spacciato - ha tentato un’inutile fuga a piedi lungo le campagne adiacenti, che però non è bastata per evitare di essere bloccato dai carabinieri. Il 31enne, al termine di una perquisizione veicolare, è stato trovato in possesso di diversi attrezzi idonei a forzare le autovetture.

Lo stesso è stato arrestato e, al termine delle formalità di rito, sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Lautorità giudiziaria ha convalidato l’arresto disponendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Stazione Carabinieri di Cerignola, dell’obbligo di permanenza notturna in casa nonché dell’obbligo di dimora nel Comune di Cerignola.